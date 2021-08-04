حصيلة إصابات "كوفيد – 19" في العالم تتجاوز الـ200 مليون

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية الأربعاء أن حصيلة الإصابات بـ"كوفيد – 19" تجاوزت الـ200 مليون حالة حول العالم.

ووفقا لبيانات الجامعة، يبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا حاليا 200 مليون 14602، فيما سجلت أكثر من 4.2 مليون وفاة بسبب مضاعفات المرض.

بدورها، تشير بوابة "وولرد ميتر" التي تجمع سجلات الإصابة بفيروس كورونا إلى أن إجمالي الإصابات حول العالم بلغ حوالي 200.7 مليون.

وحسب المعطيات الرسمية، لا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول بأكثر من 36 مليون إصابة، تليها الهند بحوالي 31 مليون مصاب، ثم البرازيل بأكثر من 20 مليون إصابة.

المصدر: "إنترفاكس"