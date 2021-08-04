بريطانيا تخفف قيود دخول أراضيها على مواطني 7 دول

خففت الحكومة البريطانية قيود دخول أراضيها المفروضة في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا على سبع دول في مقدمتها فرنسا الجار الأقرب جغرافيا.

وأعلنت أن الوافدين من فرنسا والذين حصلوا على جرعتي التطعيم ضد كورونا لن يكون لزاما عليهم بعد الآن الحجر الصحي.

وقالت إن التغيير في وضع فرنسا اعتبارا من الثامن من أغسطس الساعة 3.00 بتوقيت غرينتش سيساعد في تبسيط لوائحها للسفر كما سيتيح السفر بدون حجر صحي من أماكن أخرى، في تعزيز لصناعة السفر التي تعاني من آثار الجائحة.

وأضافت أن النمسا وألمانيا وسلوفينيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج ستضاف جميعها إلى القائمة الخضراء البريطانية للسفر منخفض المخاطر اعتبارا من الثامن من أغسطس ما يعني أن الوافدين إلى إنجلترا من الدول المذكورة لن يضطروا لعزل أنفسهم سواء ما إذا كان قد تم تطعيمهم بالكامل أم لا.

المصدر: رويترز