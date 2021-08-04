إيران لمجلس الأمن: على إسرائيل أن تتحمل عواقب مغامرتها

أكدت زهراء ارشادي مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، أن على إسرائيل أن تتحمل عواقب تصريحاتها المستفزة في الأيام الأخيرة.

وحذرت ارشادي إسرائيل من "عواقب مغامراتها وتبعات حساباتها الخاطئة".

واستدعت إسرائيل في وقت سابق اليوم الأربعاء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودعت لاتخاذ إجراءات ضد إيران على خلفية غارة جوية بطائرة مسيرة الأسبوع الماضي قبالة سواحل عمان على سفينة تجارية يديرها إسرائيلي.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارتي الدفاع والخارجية الإسرائيليتين، أن "إسرائيل دعت الدبلوماسيين إلى دفع حكوماتهم إلى وضع حدود واضحة لإيران... لوقف سلوكها العدواني".

وأضاف البيان، أن "إسرائيل ستحتفظ بالحق في التصرف بشكل مستقل في مواجهة أي هجوم أو تهديد لمواطنيها وسيادتها".

وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل باللوم على إيران في هجوم الناقلة الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل شخصين بريطاني وروماني، فيما نفت إيران ضلوعها في الحادث.

المصدر: RT + "رويترز"