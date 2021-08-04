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واشنطن: نرجح اختطاف إيرانيين ناقلة "أسفلت برينسيس" في خليج عمان

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واشنطن: نرجح اختطاف إيرانيين ناقلة
Reuters
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن تعتقد أن إيرانيين خطفوا ناقلة "أسفلت برينسيس" التي ترفع علم بنما في خليج عمان، لكنها ليست متأكدة من ذلك".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحفيين "يمكننا أن نؤكد أن أشخاصا تركوا السفينة "أسفلت برينسيس" التي ترفع علم بنما وهي سفينة تجارية خطفت أمس".

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وأضاف: "نعتقد أن هؤلاء الأشخاص إيرانيون لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بتأكيد ذلك في الوقت الراهن".

المصدر: "رويترز"

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