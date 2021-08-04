الحرس الثوري الإيراني: الخليج ليس مكانا للقوات الخارجية

أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأدميرال تنكسيري، أن "مسؤولية ضمان أمن الخليج تقع على عاتق الدول الإسلامية المحيطة به، وأن الخليج ليس مكانا للقوات الخارجية".

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وأشار الأدميرال تنكسيري إلى أن "الوضع الأمني في مياه الخليج و بحر عمان مستقر تماما".

وقال الأدميرال تنكسيري: "الأعداء يعلمون أننا نرصد تحركاتهم، وفي حال مشاهدة أي خطأ منهم وإن كان عرضيا، يتلقون إنذارا بشأنه، وإذا لم يستمعوا لإنذاراتنا، يواجهون ردا قاطعا من قواتنا..هذا أمر طبيعي وأصبح بديهيا في المنطقة".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل كانتا قد اتهمتا إيران باستهداف ناقلة النفط "ميرسير ستريت" التي تديرها إسرائيل الأسبوع الماضي.

وأسفر استهداف الناقلة بطائرة مسيرة عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، أحدهما مواطن بريطاني والثاني روماني.

ورفضت إيران الاتهامات الموجهة إليها، ونفت أي علاقة لها بالهجوم على الناقلة.

المصدر: RT