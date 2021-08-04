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بايدن يعلن تقديم 100 مليون دولار للبنان: سنساعدكم إذا التزمتم بتعهداتكم

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بايدن يعلن تقديم 100 مليون دولار للبنان: سنساعدكم إذا التزمتم بتعهداتكم
Reuters
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له خلال مؤتمر دعم لبنان الذي عقد اليوم الأربعاء بدعوة من فرنسا، تقديم 100 مليون دولار لدعم لبنان.

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وأكد بايدن تضامن الجميع من أجل إنقاذ لبنان بعد الانفجار المهول الذي أصابه منذ عام، لافتا إلى المعاناة الإضافية للشعب اللبناني خلال العام المنصرم جراء الأزمات السياسية والاقتصادية التي كان يمكن تفاديها.

وأعلن الرئيس الأمريكي عن مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار تضاف إلى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "أدعو نظرائي في الدول كافة إلى تعزيز دعمهم للشعب اللبناني، ولكن كل هذه المساعدات الخارجية لن تكون كافية، إذا لم يلتزم القادة اللبنانيون في القيام بالعمل الصعب، لإجراء الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد".

وشدد بايدن على "َضرورة قيام حكومة بشكل سريع، للعمل على أولوية وضع لبنان على طريق النهوض، وإذا ما اختار القادة اللبنانيون هذا الخيار، فسيجدون الولايات المتحدة إلى جانبهم في كل خطوة لبناء مستقبل واعد أقوى للبنانيين، وليس هناك من وقت لإضاعته"، وقال: "نحن هنا لمساعدتكم إذا التزمتم بتعهداتكم".

المصدر: النشرة+ RT

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