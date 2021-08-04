عون: أولوية لبنان تأهيل وتطوير مرفأ بيروت

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، إلى إعادة تشغيل مرفأ بيروت باعتباره شريانا حيويا للاقتصاد اللبناني، مؤكدا أنه ضرورة ملحة للبنان.

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وأكد عون أن لبنان يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير المرفأ ويرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار.

ولفت عون إلى أن لبنان يحتاج إلى مساندة المجتمع الدولي في المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، لأن الشعب اللبناني بأمس الحاجة إليها للاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأمل عون في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات النيابية، بالتوازي مع بناء الثقة مع الشركاء الدوليين والتواصل مع البنك الدولي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد خلال المؤتمر بتقديم مساعدات طارئة تزيد قيمتها عن 100 مليون يورو إلى لبنان، لكن دون منحه "شيكا على بياض".

في الوقت نفسه، شدد الرئيس الفرنسي على أن الأولوية بالنسبة للبنان لا تزال تكمن في تشكيل حكومة ستعمل على تطبيق إصلاحات، ووجه انتقادات شديدة اللهجة جديدة إلى السياسيين في هذا البلد، محملا إياهام المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في بلدهم.

المصدر: RT

عمر الصلح -بيروت