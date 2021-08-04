وفاة السفير الصربي لدى روسيا

أعلنت السفارة الصربية في موسكو اليوم الأربعاء أن السفير ميروسلاف لازانسكي توفي خلال قضائه إجازته الصيفية، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وأوضحت السفارة أن لازانسكي (71 عاما) توفي بنوبة قلبية في صربيا، التي كان من المفترض أن يعود منها إلى موسكو في 22 أغسطس.

وقبل أن ترأس البعثة الدبلوماسية لبلاده في موسكو عام 2019 كان لازانسكي لفترة طويلة محللا وكاتب عمود ومراسل حرب في صحيفة "بوليتيكا" الصربية المتنفذة.

واشتهر بمقابلاته مع ممثلين عن القيادة العليا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد السوفيتي وروسيا وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد، فضلا عن التقارير التي كان يرسلها من نقاط ساخنة في العالم. وكان أيضا مقدما لبنامج خاص به في إذاعة "سبوتنيك".

وفي أبريل 2016، تم انتخاب لازانسكي عضوا في البرلمان عن الحزب التقدمي الصربي للرئيس ألكسندر فوتشيتش.

المصدر: نوفوستي