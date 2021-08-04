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ظريف يكشف عن "السر الدفين"!

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ظريف يكشف عن
AFP
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أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن صدور كتاب له يكشف خفايا المفاوضات النووية بعنوان "السر الدفين".

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وأفاد وزير الخارجية الإيراني على حسابه في "إنستغرام" بأن كتاب "السر الدفين" نُشر في ستة مجلدات، ويتضمن تفاصيل مهمة من كواليس المفاوضات النووية طوال السنوات الماضية، وصولا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب جواد ظريف بهذا الشأن: "مرحبا أصدقاء .. السر الدفين نشره معهد المعلومات.. في أكثر من ثلاثة آلاف صفحة في 6 مجلدات، قدمنا للأمة الإيرانية الشجاعة ​​رواية جاهزة للنشر عن المفاوضات التي أدت إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، إلى جانب بعض النصوص ووثائق التفاوض".

المصدر: إنستغرام

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