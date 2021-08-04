قائد عسكري إيراني: الحرب الإعلامية على إيران تمهد لمغامرة جديدة

قال مسؤول عسكري إيراني، اليوم الأربعاء، إن الحرب "الإعلامية الغربية والصهيونية على إيران هي حرب نفسية تمهد إلى مغامرة جديدة".

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واعتبر كبير المتحدثين باسم القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد أبوالفضل شكارجي، أن "الحرب الإعلامية الغربية الأخيرة بدعم من الكيان الصهيوني وبعض الدول العميلة في المنطقة، حرب نفسية وتمهيد لمغامرة جديدة".

ولفت شكارجي إلى ما سماه "الضجيج الإعلامي المفتعل من قبل بعض وكالات الأنباء الصهيونية والغربية والسعودية حول عدم توفر الأمن للملاحة البحرية في مياه بحر عمان"، وقال إن "الأنباء المتناقضة لبعض وسائل الإعلام الغربية والصهيونية والسعودية القائلة بإنعدام الأمن واختطاف السفن في مياه المنطقة، إنما تعد نوعا من الحرب النفسية وتوفير الأرضية لمغامرات جديدة".

وأضاف "أن القوات المسلحة الإيرانية وضمن مساعدتها للعبور الآمن للسفن التجارية فإنها تحظى بإحاطة استخباراتية كاملة وهي في كامل الجهوزية تجاه أي تحركات مشبوهة".

وقال شكارجي إن "القوات البحرية للحرس الثوري والجيش الإيراني على استعداد لتقديم أي مساعدة وإرسال وحدات الإغاثة في حال الضرورة والطلب من السفن الأجنبية".

المصدر: وكالة فارس