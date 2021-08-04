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هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب ساحل اليابان

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هزة أرضية بقوة 5.8 درجة تضرب ساحل اليابان
Reuters Cheryl Ravelo
مركز لرصد الزلازل
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن هزة أرضية بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر وقعت قبالة سواحل اليابان، وشعرت بها طوكيو المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت عند حوالي الساعة 5:30 فجر الأربعاء حسب التوقيت المحلي على بعد 120 كيلومترا قبالة ساحل هاساكي، و128 كيلومترا شرقي العاصمة طوكيو.

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وأشارت إلى أن هزات طفيفة أخرى أعقبت الهزة الأولية.

وأفاد العديد من الصحفيين الذين يغطون الألعاب الأولمبية بأنهم شعروا بالهزة بطوكيو.

المصدر: NYPOST

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