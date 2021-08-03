حاكم نيويورك يرفض اتهامه بالتحرش

رفض حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو الاتهامات بالتحرش الجنسي بالنساء التي وجهت إليه في ختام تحقيق استمر 5 أشهر، تم الإعلان عن نتائجه يوم الثلاثاء.

وقال كوومو ردا على هذه الاتهامات: "أود أن تعرفوا مني بشكل مباشر أنني لم ألمس أحدا بالطريقة غير المناسبة ولم أتقدم بأي عروض جنسية غير مناسبة".

وأضاف أن "الحقائق تختلف كثيرا عما تم تقديمه" في التحقيقات.

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وكانت المدعية ليتيسيا جيمس قد أعلنت أن التحقيق أظهر أن أندرو كوومو متورط في تحركات جنسية غير مرغوب فيها تجاه ما لا يقل عن 11 إمرأة ممن عملن في مكتبه، بما في ذلك اللمسات والأحضان والقبلات غير المرغوب فيها والتعليقات غير المناسبة ذات طبيعة جنسية.

وتحدثت المدعية عن "أجواء سامة" في مكتب كوومو، جعلت من الممكن وقوع حالات التحرش الجنسي في مكان عمله.

وفي هذا السياق، دعا زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتورة الديمقراطية عن ولاية نيويورك كيرستن جيليبراند، كوومو لتقديم الاستقالة، مؤكدين دعمهما للنساء اللواتي وجهن التهم إلى حاكم الولاية.

المصدر: رويترز