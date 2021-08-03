15 طائرة إطفاء إسرائيلية تشارك في إطفاء حريق هائل شب بأحراش (فيديو)

شاركت 15 إطفاء وطواقم أرضية عديدة إسرائيلية في مساعي إخماد حريق هائل شب في منطقة حرشية قرب مفرق شورش على طريق رقم واحد، دون التسبب في إصابات.

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كما جرى إخلاء السكان من بعض المنازل في قرية شوريش ومحطة الوقود المجاورة، بينما يشهد الطريق المؤدي الى القدس ازدحاما مروريا شديدا، حيث عملت الشرطة على تنظيم حركة السير في المكان ونصحت السائقين بسلوك طرق بديلة.

شبوب حرائق هائلة في مفترق شورش على طريق 1 قرب اورشليم القدس وطواقم الإطفاء تعكف على إخمادها

تصوير: سلطة الاطفاء والانقاذ pic.twitter.com/KalAHyFPFF — مكان الأخبار (@News_Makan) August 3, 2021

وفي بيان له، قال مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد ظاهر: "تعمل 9 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد حريق هائل شب في أحراش في شورش ومنع انتشار النيران، علما أن النيران تنتشر من اتجاهات عدة وبقوة".

وأضاف: "قد تم استدعاء طواقم تعزيز إضافية الى جانب طائرات إطفاء الى المكان".

שריפה פרצה ליד היישוב שורש שבהרי ירושלים. צוותי כיבוי ומטוסים הוקפצו, עומסי תנועה במקום@VeredPelmanpic.twitter.com/yALwKdQARl — כאן חדשות (@kann_news) August 3, 2021

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان"