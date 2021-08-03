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صور كيم جونغ أون مع ندبة في رأسه تثير جدلا حول حالته الصحية

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صور كيم جونغ أون مع ندبة في رأسه تثير جدلا حول حالته الصحية
Reuters
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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نشر التلفزيون الكوري الشمالي الرسمي في الأسبوع الماضي صورا لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مع ندبة على مؤخرة رأسه، الأمر الذي أثار اعتقادات بأنه يعاني من مشاكل صحية.

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وكالة: كيم جونغ أون لم يتطرق في اجتماع عسكري للسلاح النووي أو للولايات المتحدة

ويدور الحديث خصوصا عن حضور كيم جونغ أون للفعاليات الرسمية التي جرت في الفترة ما بين 24 و27 يوليو الماضي.

من جهتها رفضت الاستخبارات الكورية الجنوبية صحة هذه الاعتقادات.

صور كيم جونغ أون مع ندبة في رأسه تثير جدلا حول حالته الصحية
Sputnik
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
صور كيم جونغ أون مع ندبة في رأسه تثير جدلا حول حالته الصحية
Sputnik
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

وقالت: "اختفت الندبة بعد مرور عدة أيام (وهي ليست موجودة في فعاليات حضرها كيم في 29 يوليو الماضي) ولم تكن هناك أي ندبة ... بالحكم على المشية السهلة واللقطات التي ينحني فيها بعمق أثناء التحية لا توجد هناك أي علامات على وجود أي مشاكل صحية".

المصدر: نوفوستي

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