وكالة: كيم جونغ أون لم يتطرق في اجتماع عسكري للسلاح النووي أو للولايات المتحدة

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الإعلام الرسمي بكوريا الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ترأس في هذا الأسبوع أول ورشة عمل على الإطلاق للقادة العسكريين والضباط السياسيين.

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ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إلى أن كيم جونغ أون وفق وسائل الإعلام في بيونغ يانغ، لم يتطرق إلى الأسلحة النووية أو العلاقات مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن ورشة العمل عقدت من السبت إلى الثلاثاء في بيونغ يانغ بهدف "زيادة تعزيز القوتين العسكرية والسياسية" للجيش الشعبي الكوري.

وأفادت الوكالة أيضا بأن ورشة العمل هدفت إلى "إيقاظ الكوادر العسكرية والسياسية مرة أخرى على الفكرة العسكرية الاستراتيجية والتكتيكية المهمة للجنة المركزية للحزب وكذلك على التوجهات والسياسات الخاصة ببناء الجيش على النحو الذي يتطلبه الوضع المتغير".

وطالب الزعيم كيم خلال ورشة العمل، الكوادر العسكرية والسياسية للجيش بإجراء "مراجعة جادة لعملهم العام في الوحدات وإيجاد طرق للتغلب على أوجه القصور والانحرافات".

المصدر: يونهاب