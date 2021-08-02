إيران.. 3 قتلى ومفقودان جراء السيول - فيديو

أعلن مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين الإيرانية قدرت الله مهدي خاني، أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وسجل اثنان في عداد المفقودين جراء السيول التي خلفتها الأمطار الغزيرة.

وقال: "بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة قزوين قبل ساعات قليلة، غمرت السيول قرى شهيد آباد وفوروغ وصقران وعدد من القرى الأخرى المجاورة".

وأضاف: "خلفت السيول الناتجة عن الأمطار 3 قتلى ومفقود واحد في قرية فوروغ، بالإضافة إلى شخص واحد في عداد المفقودين في قرية شهيد آباد".

وتابع: "الضحايا في قرية فوروغ هم عائلة كانت في سيارة ولكن للأسف توفي 3 منهم وفقد الرابع".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أنه "في مدينة أفاج أضرت السيول أيضا بالقطاع الزراعي ومنشآت الطرق الريفية".

أحمد حبيبي - إيران

المصدر: RT