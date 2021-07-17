 
مباشر

مراسلنا: مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران

أخبار العالم

مراسلنا: مقتل شخصين وفقدان 3 جراء السيول جنوب إيران
tasnimnews.com
السيول في كرمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quk9

أفاد مراسلنا في إيران، بمقتل شخصين وفقدان 3 آخرين، جراء سيول اجتاحت محافظة كرمان جنوب إيران.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: احتجاجات وأعمال شغب بسبب نقص حاد في المياه جنوب غربي إيران
وسائل إعلام: احتجاجات وأعمال شغب بسبب نقص حاد في المياه جنوب غربي إيران

من جهتها، لفتت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أن الأحوال الجوية السيئة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، وإغلاق بعض الطرق وإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة بالمقاطعة.

وذكرت الوكالة أن الأمطار بدأت بعد ظهر أمس في المناطق الشمالية من محافظة كرمان وانتشرت تدريجيا إلى المناطق الشرقية والجنوبية الأخرى من المحافظة.

ونقلت "تسنيم" عن مريم سيلاجيه، الخبيرة في دائرة الأرصاد الجوية بإدارة الأرصاد الجوية بمحافظة كرمان قولها إن "الأحوال الجوية الحالية في محافظة كرمان ستستمر حتى منتصف الأسبوع وكحد أقصى حتى يوم الأحد وستؤثر على المحافظة بأكملها.

وأشارت إلى أنه في الأيام القليلة المقبلة، هناك احتمال لحدوث أعاصير وغبار وانخفاض الرؤية الأفقية والأمطار والفيضانات، مضيفة أنها تتوقع تشكل أمطار غزيرة في المرتفعات.

المصدر: RT+ تسنيم 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة