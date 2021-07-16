وسائل إعلام: احتجاجات وأعمال شغب بسبب نقص حاد في المياه جنوب غربي إيران

أفادت وسائل إعلام بأن محافظة خوزستان جنوب غربي إيران شهدت احتجاجات وأعمال شغب على خلفية نقص حاد في المياه، فيما تواجه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاما.

وأكد مراقبون وتقارير صحفية أن حشودا من المظاهرات الغاضبة خرجت في ساعات متأخرة من يوم أمس الخميس إلى شوارع مدن مختلفة من المحافظة الغنية بالنفط، مركزها مدينة الأحواز.

وكان بعض المحتجون يهتفون بشعارات مناهضة لحكومة إيران باللغة العربية.

حيا الله الأبطال

الاحواز عربيه وستبقى دوما

مهما حاول

الفرس المجوس الخنازير. https://t.co/iFw0k2OcCm — mousa (@mousa91590856) July 16, 2021

خروج مدينة الخفاجية في الأحواز العربية في احتجاجات شعبية حاشدة✌️ pic.twitter.com/J1KXYz8qTz — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) July 15, 2021

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات توثق أعمال شغب رافقت الاحتجاجات، مثل إشعال العجلات المطاطية وسد الطرق من قبل المتظاهرين.

امبارح معشور حي الزنجيل سدو الطريق الرئيسي🛑🛑📢📢📢📢#الاحواز_تنتفضpic.twitter.com/AjsyuC1X4D — انقذوا الاحواز و ادعموا حتى لو ب رتويت (@__ahwazy__) July 16, 2021

اشتباكات عنيفه بين شبابنا في الاحواز و قوات الأمن و والاستخبارات pic.twitter.com/un8XCxWAyJ — hamid mtasher (@HamedMusher) July 16, 2021

🔵 شامگاه ۲۴ تیر

خیزش شبانه مردم خشمگین شهرهای جنوب در اعتراض به بی‌آبی

مردم خشمگین شهرهای حميديه در غرب شهر اهواز و شهر بستان دشت آزادگان، در اعتراض به بی‌آبی به خیابان‌ها ریخته و صفوف نیروهای امنیتی که سعی در جلوگیری از خیزش آنها را داشتند در هم شکستند. #خوزستانpic.twitter.com/CcQlvITuUG — Sam Rajabi (@samrajabii) July 15, 2021

وتظهر بعض الفيديوهات اشتباكات اندلعت بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين وإطلاق عناصر الأمن طلقات نارية لتفريق المحتجين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا أو معتقلون على خلفية هذه المظاهرات، وسط أنباء غير مؤكدة عن إرسال حكومة طهران تعزيزات أمنية إلى المحافظة.

ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية في إيران إلى موضوع هذه الاحتجاجات.

وحسب البيانات الرسمية، شهدت إيران في العام الماضي انخفضا حادا بنسبة 50 بالمائة في مستوى هطول الأمطار، ما أسفر عن تناقص إمدادات المياه في السدود.

وصرح وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان في مايو الماضي بأن البلاد تواجه أسوء موجة جفاف منذ خمسة عقود.

وأعلنت الحكومة أن هذا النقص الحاد في المياه تسبب في انقطاعات واسعة للكهرباء في البلاد في الآونة الأخيرة، ما أسفر عن تنظيم مظاهرات احتجاجية في بعض المدن الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز" + "أسوشيتد برس"