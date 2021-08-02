مسؤول صحي أمريكي كبير يحذر من تفاقم جائحة كورونا في بلاده

قال فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة إن إدارة الرئيس جو بايدن كانت تسعى "لتجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن"، وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بمتغير "دلتا" من كورونا.

وأشار كولينز إلى أن "معظم التوقعات تشير إلى أننا سنواجه وضعا صعبا جدا في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر"، وحذر الأمريكيين من أنهم سيضطرون إلى اتخاذ تدابير غير شعبية لدرء توجيهات الإغلاق واسعة النطاق مثل التي فرضت في وقت سابق من الوباء.

وقال كولينز: "نريد تجنب عمليات الإغلاق بأي ثمن.. لكن هذا يعني أننا سنضطر إلى القيام ببعض الأشياء الأخرى التي لن يرحب بها الناس بالضرورة مثل التوصية الجديدة بارتداء الكمامة في التجمعات الداخلية حتى لو تم تطعيمك".

وأوضح أن تجنب عمليات الإغلاق الجديدة "يعني أن المدارس ستضطر لفرض ارتداء الكمامات على الأطفال، بحيث يتم حمايتهم من أن يكونوا مصدرا لانتشار الفيروس".

وأضاف: "لكن إذا أردنا تجنب نتيجة أكثر خطورة، فنحن نعرف ما يجب القيام به. نحن فقط بحاجة لفعل ذلك".

المصدر: "بوليتيكو"