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لندن تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة نفط بخليج عمان

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لندن تستدعي السفير الإيراني بعد هجوم على ناقلة نفط بخليج عمان
Reuters
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استدعت بريطانيا سفير إيران الاثنين، بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة المسؤولية عن هجوم على ناقلة نفط تديرها إسرائيل في عمان الأسبوع الماضي إلى طهران.

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "الوزير كرر أن إيران يجب أن توقف على الفور الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وشدد على أنه يجب السماح للسفن بالبحر بحرية وفقا للقانون الدولي".

وكان هجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.

المصدر: رويترز 

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