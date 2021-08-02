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سلطات هونغ كونغ تعتقل مغنيا بتهمة الفساد

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سلطات هونغ كونغ تعتقل مغنيا بتهمة الفساد
Reuters
انتوني وونغ، مغني وناشط في هونغ كونغ
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اتهمت هيئة الرقابة على مكافحة الفساد في هونغ كونغ المغني والناشط البارز المؤيد للديمقراطية أنتوني وونغ، بـ "السلوك الفاسد" خلال تجمع انتخابي عام 2018.

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وقالت اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد (ICAC) في بيان إن وونغ قدم "ترفيها لحث الآخرين على التصويت" للناشط المؤيد للديمقراطية أو نوك هين في انتخابات فرعية للمجلس التشريعي لعام 2018.

وكتبت ICAC: "أدى وونغ، 59 عاما، أغنيتين على خشبة المسرح. وفي نهاية العرض، ناشد المشاركين في المسيرة التصويت لصالح أو نوك هين في الانتخابات"، مضيفة أنه "انتهك الانتخابات بسلوك فاسد وغير قانوني".

في حال إدانته، يمكن أن يسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 64 ألف دولار أمريكي.

وكان أو نوك هين اعتقل مع 46 ديمقراطيا بارزا آخر هذا العام بتهمة التآمر المزعوم لارتكاب أعمال تخريب بموجب قانون الأمن القومي الشامل الذي تم تقديمه في يونيو من العام الماضي.

وأنتوني وونغ، هو مؤلف أغاني شهير، معروف بكلماته المؤثرة، وكان مؤيدا قويا لحركة "المظلة" المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ عام 2014 والاحتجاجات المناهضة للصين في عام 2019. وهو أيضا مدافع صريح عن حقوق المثليين.

المصدر: رويترز 

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