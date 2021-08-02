طالبان: لقد انتهى وقت الرئيس الأفغاني

قالت حركة طالبان الأفغانية، إن "زمن رئيس البلاد الحالي أشرف غني، قد انتهى، ولن يطيل حياته إعلان الحرب".

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر: "كلام أشرف غني هراء، ومحاولة منه للسيطرة على مخاوفه ووضعه المؤسف. إعلان الحرب وتوجيه الاتهامات ونشر الأكاذيب، لن يطيل حياة غني".

#واکنش:

گفته های اشرف غنی همه یاوه سرای بود،تلاش داشت که وضعیت بد وحالت وارخطای خودراکنترول کند.

ملت فیصله کرده است که خاینان ملی راتعقیب وبه میزعدالت میکشاند.

اعلان های جنگ، واردکردن اتهامات و ارایه معلومات کاذب عمرغنی را درازکرده نمیتواند.

وخت وی به پایان رسیده است، ان شاء الله — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) August 2, 2021

وفي وقت سابق، قال الرئيس غني خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن طالبان أصبحت أكثر عنفا من السابق. ووفقا له، لن يظهر المسلحون الرغبة في السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى يتغير الوضع "في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي