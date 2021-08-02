 
مباشر

طالبان: لقد انتهى وقت الرئيس الأفغاني

أخبار العالم

طالبان: لقد انتهى وقت الرئيس الأفغاني
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyms

قالت حركة طالبان الأفغانية، إن "زمن رئيس البلاد الحالي أشرف غني، قد انتهى، ولن يطيل حياته إعلان الحرب".

وكتب المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على تويتر: "كلام أشرف غني هراء، ومحاولة منه للسيطرة على مخاوفه ووضعه المؤسف. إعلان الحرب وتوجيه الاتهامات ونشر الأكاذيب، لن يطيل حياة غني".

وفي وقت سابق، قال الرئيس غني خلال كلمة ألقاها في البرلمان، إن طالبان أصبحت أكثر عنفا من السابق. ووفقا له، لن يظهر المسلحون الرغبة في السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات، حتى يتغير الوضع "في ساحة المعركة".

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا