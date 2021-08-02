أستراليا.. تمديد إغلاق كورونا العام في بريزبان حتى الـ8 من أغسطس

أفادت وكالة "رويترز" بأن أستراليا قررت تمديد الإغلاق العام حتى الـ8 من أغسطس في مدينة بريزبان ومحيطها لاحتواء تفشي طفرة "دلتا" من فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الصحيين في المدينة طلبوا تمديد الإغلاق هذا للتمكن من احتواء متحور "دلتا".

وسجلت ولاية كوينزلاند وعاصمتها بريزبان 13 إصابة جديدة محلية بالفيروس، ارتفاعا من تسع حالات في اليوم السابق.

وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق مساء الثلاثاء.

المصدر: "رويترز"