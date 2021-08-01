ظريف: لم نثق أبدا بالأمريكيين

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إننا "لم نثق أبدا بالأمريكيين"، معتبرا أن نكث الولايات المتحدة بوعودها وخروجها من الاتفاق النووي لا يعني أننا فاوضنا بطريقة غير صحيحة.

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وشدد ظريف، اليوم الأحد، على أن "العلاقات الدولية ليست مجالا لوضع الثقة في الطرف المقابل"، وأضاف: "لا يمكن أن نثق حتى بأي من دول الجوار".

وأكد ظريف أنه وثق كل انتهاكات الولايات المتحدة للاتفاق النووي وسينشرها قريبا.

يأتي كلام ظريف بينما عقدت الحكومة الإيرانية اجتماعها الأخير مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث من المقرر أن تجري مراسم تنصيب الرئيس الجديد ابراهيم رئيسي الخميس المقبل.

وأقر روحاني عقب الجلسة بارتكاب حكومته "أخطاء" وفشلها في إنهاء العقوبات، معربا مع ذلك عن ثقته بأن إيران لن تكون الجهة الخاسرة في المفاوضات النووية الجارية.

المصدر: RT

أحمد حبيبي- طهران