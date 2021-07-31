طهران: الأعداء يشنون ضدنا حربا ثقافية إلى جانب العسكرية والاقتصادية

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن الأعداء يشنون حربا ثقافية على بلاده بالتوازي مع الحرب العسكرية والاقتصادية التي يديرونها ضدها.

وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية مساء يوم السبت إن تصريحات أمير حاتمي، جاءت خلال مراسم افتتاح مسجد الإمام موسى الكاظم في حي الشهيد جمران.

وأكد حاتمي أن إيران تتعرض لحرب ثقافية من أعداء يستخدمون آلاف القنوات التلفزيونية والفضائيات والمواقع الإلكترونية من أجل النيل من قيم الشعب الإيراني في المجالات العقيدية والثقافية والثورية، وبأن هؤلاء "الأعداء" يوظفون الإمكانيات والتقنيات الحديثة، بغرض تدمير القيم والمبادئ الثقافية في البلاد.

وشدد على وجوب الاهتمام بدور المساجد والعبادة في مواجهة الحرب الثقافية التي تتعرض لها بلاده، منوها إلى أن وزارة الدفاع تقوم ببناء وتطوير وإعادة بناء 413 مسجدا ومصلى تابعا لها، لافتا إلى ضرورة وضع خطة شاملة بهذا الصدد.

المصدر: وكالة "إرنا"