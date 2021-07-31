البيرو تحصي آثار زلزال قوي ضرب ساحلها الشمالي

أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح، بينهم 3 إصاباتهم خطرة، في زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب الجمعة الساحل الشمالي للبيرو وأسفر عن تضرر عشرات المباني.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء بأن الزلزال وقع في الساعة 17:10 بتوقيت غرينيتش وحدد مركزه على بعد 12 كم غرب مدينة سولانا قرب الحدود مع الإكوادور، وعلى عمق 36 كم.

بدورها، قالت مديرية الأمن المدني إن الزلزال أسفر عن تضرر 187 منزلا وأربعة معابد على الأقل.

ووفقا لوكالة "أندينا" المحلية فقد ألحق الزلزال أضرارا طفيفة بواجهة كاتدرائية مدينة بيورا، الصرح الأثري المبني في 1588.

وتوجه رئيس الجمهورية بيدرو كاستيو، الذي تولى مهامه الأربعاء الفائت، مع رئيس وزرائه غيدو بيليدو إلى المنطقة لحشد المساعدات لسولانا وبيورا، المدينتين الأكثر تضررا.

وكتب الرئيس الجديد في تغريدة على تويتر "نحن نساعد في تنسيق الإجراءات الفورية التي قد يحتاج إليها سكان الشمال. أولويتنا هي ضمان سلامة جميع المواطنين".







المصدر: أ ف ب