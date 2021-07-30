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بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا

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بايدن: سأفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا
Reuters
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيفرض مزيدا من العقوبات ضد كوبا، وذلك في أعقاب الإعلان عن عقوبات جديدة ضد هافانا "على خلفية حملتها ضد المحتجين".

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"رويترز": الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوبا

ونقلت وكالة "رويترز" عن بايدن خلال اجتماع مع زعماء أمريكيين من أصل كوبي أنه طلب من وزارتي الخزانة والخارجية إبلاغه خلال شهر بكيفية السماح للأمريكيين بإرسال الحوالات المالية إلى ذويهم في كوبا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة فرض عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت الوزارة إن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر".

وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

 

المصدر: وكالات

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