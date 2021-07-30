"رويترز": الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كوبا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على الشرطة الثورية الوطنية الكوبية واثنين من قادتها، وفقا لموقع الوزارة على الإنترنت.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات جاءت في "أعقاب حملة قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة الكوبية هذا الشهر".

وحسب موقع الوزارة، فإن المسؤولين المدرجين على القائمة السوداء هم مدير الشرطة ونائبه.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد رجحت فرض واشنطن عقوبات جديدة على كوبا اليوم الجمعة، في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كوبيين أمريكيين في البيت الأبيض.

ويأتي الاجتماع في البيت الأبيض بعد نحو 3 أسابيع من احتجاجات خرج فيها آلاف الكوبيين إلى الشوارع في هافانا ومدن أخرى للاحتجاج على نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي والسياسات الحكومية، ووصفت الاحتجاجات بغير العادية، حيث الأولى من نوعها منذ تسعينات القرن الماضي.

المصدر: وكالات