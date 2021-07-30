زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا شدته 6.1 درجة هز منطقة الحدود بين بيرو والإكوادور اليوم الجمعة، أشارت التقارير إلى وقوع أضرار طفيفة جراءه.

وقال ألفريدو مورغيتيو، رئيس معهد الدفاع المدني في بيرو إن رئيس الدولة بيدرو كاستيليو يعتزم التوجه إلى شمال البلاد لتفقد الأضرار.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي سكانا مذعورين في مدينة بيورا الساحلية في بيرو، وهم يهرعون إلى الشوارع أثناء الزلزال.

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وتسبب الزلزال بسقوط البضائع من على رفوف المتاجر وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الزلزال تسبب في وقوع أضرار طفيفة ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

المصدر: رويترز