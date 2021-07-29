بعد زلزال قوي.. صافرات الإنذار من تسونامي في ألاسكا (فيديو)

دوت صفارات الإنذار من تسونامي في المناطق الساحلية لشبه جزيرة ألاسكا الأمريكية، بعد تسجيل زلزال فاقت قوته 8 درجات في وقت متأخر من الأربعاء بالتوقيت المحلي.

🚨#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965



📌#Alaska l #US



Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 29, 2021

BREAKING NEWS: Sirens sound in Alaska after a magnitude 8.2 earthquake stuck the Pacific Ocean. #earthquake#Alaska

pic.twitter.com/WWSOqTaIIv — Global News Network (@GlobalNews77) July 29, 2021

ونشرت السلطات الأمريكية خارطة لانتشار موجات تسونامي المحتملة في المحيط الهادئ.

وحسب الخارجة، فقد تصل تسونامي إلى سواحل روسيا واليابان والفلبين وأستراليا ونيوزيلاندا في غضون فترة تتراوح بين 6 ساعات و15 ساعة.

Thu Jul 29 06:23:22 UTC 2021 event picture pic.twitter.com/UQwlRCmRlk — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) July 29, 2021

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وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي، الذي قدر قوة الزلزال بـ8.1 درجة، تحذيرا من حدوث موجات تسونامي تشمل الأراضي الأمريكية في غوام وجزر ماريانا الشمالية الواقعة في المحيط الهادئ.

المصدر: وكالات