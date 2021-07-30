بنغلاديش.. الفيضانات تودي بحياة 20 شخصا وتعزل 300 ألف

أدت فيضانات موسمية وانزلاقات تربة في بنغلاديش إلى مصرع 20 شخصا على الأقل بينهم 6 من اللاجئين الروهينغا كما أدت إلى عزل أكثر من 300 ألف شخص في قرى جنوب شرق البلاد.

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وتجتاح أمطار شديدة الغزارة منذ الاثنين المنطقة المحاذية للحدود بين بنغلاديش وميانمار حيث يقيم قرابة مليون من اللاجئين الروهينغا من ميانمار في مخيمات.

وقال المسؤول الإداري عن المنطقة مأمون الرشيد لوكالة "فرانس برس" إن "الفيضانات عزلت قرابة 306 آلاف شخص في منطقة كوكس بازار، وتغمر سبعين قرية على الأقل".

وأضاف أن "عشرين شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الفيضانات وانزلاقات تربة بينهم ستة من اللاجئين الروهينغا".

ونقل نحو 36 ألف شخص إلى مدارس وملاجئ، بحسب مسؤولين.

وقال المسؤول المحلي في قرية جيلوانجا يونيون تيبو سلطان، لوكالة "فرانس برس" في اتصال هاتفي "العديد من المنازل غارقة بالمياه آلاف الأشخاص لم يتمكنوا من الخروج منذ الأيام الثلاثة الماضية جميع الطرق مقطوعة".

المصدر: "أ ف ب"