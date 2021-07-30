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بينيت يبعث رسالة إلى العاهل المغربي

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بينيت يبعث رسالة إلى العاهل المغربي
Reuters
نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي
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بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، برسالة تهنئة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

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ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن بينيت أوضح أن العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين البلدين.

وأكد بينيت أن العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أبرزها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس.

وكانت المغرب وإسرائيل قد أعادتا تطبيع العلاقات بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: RT

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