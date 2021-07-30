بينيت يبعث رسالة إلى العاهل المغربي

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، برسالة تهنئة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

إقرأ المزيد

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن بينيت أوضح أن العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين البلدين.

وأكد بينيت أن العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أبرزها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس.

رئيس الوزراء بينيت ينهئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعيد العرش"علاقات #إسرائيل#المغرب تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين🇲🇦🇮🇱وتتوسع يوما بعد يوم في السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى. أتمنى ل🇲🇦المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة جلالته". pic.twitter.com/CQHBkYdo5z — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 30, 2021

وكانت المغرب وإسرائيل قد أعادتا تطبيع العلاقات بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

المصدر: RT