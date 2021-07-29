شخصيات إسرائيلية بينها نتنياهو تحتفل بعيد العرش المغربي

تحتضن مدينة ديمونا في إسرائيل برنامجا احتفاليا بمناسبة عيد العرش المغربي، بمشاركة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ورئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب عبد الرحيم بيوض.

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ويشارك في البرنامج الاحتفالي، الذي يستحضر إنجازات المغرب بقيادة الملك محمد السادس، رئيس الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش آسفي ورؤساء بلديات بإسرائيل وأعضاء بالكنيست وحاخامات وشخصيات عامة.

وقال بني بيتون، عمدة مدينة ديمونا ورئيس منتدى تنمية المدن بإسرائيل، إن "هذا الاحتفال بعيد العرش يأتي بالنظر إلى أواصر العلاقات التاريخية المشتركة بين اليهود والمغاربة"، مشيرا في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية إلى أن "أزيد مليون يهودي من أصل مغربي يعيش في إسرائيل ومن حقهم الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة".

وشكر عمدة مدينة ديمونا الملك محمدا السادس على قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وقال: "نحن نحب المغرب كثيرا، ولا يوجد يهودي يزور هذا البلد، ولا يتمنى أن يعود إليه مرة أخرى"، مضيفا أن الإسرائيليين احتفوا بإطلاق أول رحلة جوية تجارية بين البلدين.

وأكد بني بيتون حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إلى الاحتفالية التي تقام مساء اليوم، إلى جانب حضور شخصيات مغربية يهودية عديدة ورئيس مكتب الاتصال المغربي بإسرائيل.

ويحتفل سياسيون إسرائيليون ويهود مغاربة، اليوم الخميس، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش وذلك في سياق يطبعه استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب، وإطلاق رحلات جوية تجارية لأول مرة بين البلدين.

المصدر: "هسبريس"