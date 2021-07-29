ألمانيا.. العثور على جثث 3 عمال بموقع انفجار مجمع الكيماويات

ارتفع عدد قتلى انفجار المجمع الصناعي الألماني إلى خمسة اليوم، بعد إعلان السلطات عن انتشال جثث ثلاث ضحايا من تحت أنقاض الموقع المنكوب.

إقرأ المزيد

وما يزال شخصان في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء في منشأة لإدارة النفايات بمجمع كيمبارك الصناعي، الواقع في مدينة ليفركوزن قرب كولونيا، فيما سبب الانفجار الذي أسفر عنه كذلك إصابة 31 شخصا لا يزال مجهولا.

وقالت شركة "كورنتا" التي تدير المجمع الصناعي إن الانفجار وقع في صهاريج تخزين مليئة بالمذيبات.

وتسبب الانفجار بحريق استغرق عناصر الإطفاء أربع ساعات تقريبا لإخماده.

وذكرت هيئة البيئة في ولاية شمال الراين وستفاليا، أن الدخان الذي تصاعد إثر الحريق يحتوي على مركبات الديوكسين وثنائي الفينيل متعدد الكلور والفيوران.

المصدر: "أسوشيتد برس"