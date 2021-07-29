أ ف ب: الصين أرسلت سفيرا متصلبا إلى واشنطن

أرسلت بكين تشين غانغ المعروف بتصلبه سفيرا إلى الولايات المتحدة، بينما وصلت العلاقات بين القوتين الكبريين إلى طريق مسدود باعتراف الخارجية الصينية.

وأعلنت سفارة الصين في واشنطن وصول تشين الذي لم يتم تأكيد تعيينه من مصدر رسمي حتى الآن، على الرغم من الشائعات، إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، الأربعاء، وقد نشرت صور للسفير الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم الصين لتأكيد ذلك.

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وتشين معروف بأنه من مجموعة جديدة من الدبلوماسيين الصينيين المعروفين بنبرتهم العدوانية تجاه الدول الغربية، ويسمون "الذئاب المحاربة"، لكنه بدا تصالحيا عند وصوله إلى العاصمة الأمريكية حسب ما أفادت وكالة "أ ف ب".

ونقلت عنه السفارة قوله: "سأعمل جاهدا لبناء قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات في الولايات المتحدة، وسأعمل على إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسارها".

والقضايا الخلافية بين البلدين كثيرة من هونغ كونغ إلى تايوان وشينجيانغ وحقوق الإنسان والتجارة والتقنيات ومنشأ "كوفيد-19"، وحتى الآن لم يغير الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسة المواجهة التي اتبعها سلفه دونالد ترمب حيال بكين.

وشنت الصين، الاثنين، هجوما حادا على سياسات واشنطن خلال أول زيارة تقوم بها دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى إلى البلاد، هي ويندي شيرمان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي.

وقال محادثها الصيني إن العلاقات الثنائية في طريق مسدود، متهما الأمريكيين باعتبار الصين عدوا وهميا.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تعين سفيرا في بكين حتى الآن، لكن وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن تعيين الدبلوماسي المحترف نيكولاس بيرنز.

المصدر: أ ف ب