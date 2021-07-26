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بكين: الخيار متروك للولايات المتحدة لتحسين علاقتها معنا

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بكين: الخيار متروك للولايات المتحدة لتحسين علاقتها معنا
Reuters
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الخيار متروك للولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ قرار بتحسين علاقتها مع بلاده.

وفي تصريح بعد لقائه ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أعلن يي عن معارضة بكين لـ"العدوان" المتزايد من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بلاده.

وشدد على أنه "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتحدى أو تشوه سمعة أو تحاول الإطاحة بالنظام الاشتراكي الصيني"، مشيرا إلى أن "تنمية الصين ليست لتحدي الولايات المتحدة أو استبدالها".

ودعا الوزير الصيني، الولايات المتحدة إلى "رفع جميع العقوبات الأحادية والتعريفات الجمركية عن البضائع الصينية وإزالة الحظر المفروض على التكنولوجيا الصينية".

المصدر: "رويترز"

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