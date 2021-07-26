واشنطن تدعو بكين إلى التصرف كقوة عالمية مسؤولة

دعت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، الصين إلى تجاوز الاختلافات والعمل مع الولايات المتحدة في حل القضايا العالمية الصعبة، مثل المناخ وجائحة كورونا، وذلك باعتبارها قوة عالمية مسؤولة.

وقالت ويندي شيرمان في تصريح بعد انتهاء اجتماعات متتالية في مدينة تيانجين الصينية مع الرئيس الصيني، شي جين بيغ، ووزير الخارجية، وانغ يي: "هناك بعض الأشياء التي تتخطى الاختلافات، حيث يقع على عاتق القوى العظمى مسؤولية عالمية".

وجاء تصريح شيرمان ردا على نظيرها الصيني الذي أخبرها في اجتماع اليوم الإثنين أن الصين تريد تنحية الخلافات جانبا، وتسعى لإيجاد أرضية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ولم تتراجع الولايات المتحدة عن انتقاد الصين بشأن قضايا حقوق الإنسان، وكذلك طموحاتها الإقليمية، منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير الماضي.

وقالت الصين مرارا إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تتوقع التعاون معها، بينما هي تقوم أيضا بقمع صعود الصين، وهي تهمة نفتها ويندي.

المصدر: AP