بيسكوف يعلق على تفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم إن الكرملين، على علم بتفاقم الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وإن موسكو تعمل مع الطرفين.

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال حول هل موسكو مستعدة لوضع الحدود الأرمنية تحت حمايتها ولا تخشى تفاقم العلاقات مع أذربيجان بسبب ذلك: "نحن نعلم أن الوضع تأزم بالأمس على الحدود الأرمنية- الأذربيجانية. كما تعلمون بذل الجانب الروسي، جهودا كبيرة لاستعادة وقف إطلاق النار. ولا يزال العمل مستمرا في هذا المجال".

وأكد بيسكوف للصحفيين أن "موسكو تتابع اتصالاتها مع يريفان وباكو، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقيات الثلاثية".

في وقت سابق، اقترح القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، نشر نقاط ارتكاز عسكرية لقوات حرس الحدود الروسية، على طول الحدود مع أذربيجان.

المصدر: نوفوستي