 
مباشر

يريفان تتهم باكو بقصف مواقع على الحدود

أخبار العالم

يريفان تتهم باكو بقصف مواقع على الحدود
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qxl6

اتهمت وزارة الدفاع في أرمينيا، الجانب الأذربيجاني بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "في حوالي الساعة 03:00 (02:00 بتوقيت موسكو) من يوم 29 يوليو، لجأت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية مرة أخرى إلى الاستفزاز، في منطقة غيغاركونسكي من الحدود الأرمنية- الأذربيجانية".

إقرأ المزيد
باكو: مقتل جندي أذربيجاني جراء إطلاق النار من جانب أرمينيا
باكو: مقتل جندي أذربيجاني جراء إطلاق النار من جانب أرمينيا

وذكرت الوزارة، أن القوات الأذربيجانية فتحت النيران من الأسلحة الخفيفة، تجاه المواقع الأرمنية. وشددت الوزارة، على أن القوات الأرمنية تصدت للمعتدين وأجبرتهم على التوقف عن إطلاق النار، وبات الوضع هادئا في المنطقة حاليا.

إقرأ المزيد
أرمينيا تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان
أرمينيا تعلن مقتل 3 من جنودها في اشتباكات على الحدود مع أذربيجان

وفي يوم أمس، أعلنت يريفان عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة جرحى نتيجة تبادل إطلاق النار على الحدود، ونوهت بسقوط قتلى من الجانب الأذربيجاني. في وقت سابق، وجهت سلطات أذربيجان، اتهامات إلى أرمينيا بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود المشتركة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا