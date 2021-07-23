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باكو: مقتل جندي أذربيجاني جراء إطلاق النار من جانب أرمينيا

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باكو: مقتل جندي أذربيجاني جراء إطلاق النار من جانب أرمينيا
Reuters
أرشيف
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أفادت وزارة الدفاع الأذربيجانية بأن جنديا أذربيجانيا قتل نتيجة إطلاق نار من أراضي أرمينيا على المواقع الأذربيجانية على الحدود بين الدولتين.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: "قامت وحدات القوات المسلحة الأرمنية في الساعة 16:00 تقريبا من 23 يوليو الجاري من مواقعها في منطقة باساركيتشاركي باستهداف مواقع الجيش الأذربيجاني على جزء كيلبادجارسك من الحدود الأرمنية الأذربيجانية. ونتيجة طلقة قناصة من الجانب الأرمني قتل جندي الجيش الأذربيجاني، فارمان ياغوبلو".

المصدر: "تاس"

 

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