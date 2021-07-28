الأمم المتحدة ترحب بالحوار الاستراتيجي الروسي الأمريكي

رحبت الأمم المتحدة بالحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة معربة عن أملها في أن يبقى هذا الحوار بناء.

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وقال فرحان حق، مساعد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ردا على طلب تعليق على دورة المشاورات حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي التي أجراها في جنيف روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء: "فيما يخص توقعاتنا فنحن نرحب بكل حوار بناء بين جميع الدول، لا سيما أنه حوار بين دولتين رئيسيتين مثل هذين العضوين الدائمين بمجلس الأمن (الدولي). ويحدونا أمل أن تبقى هذه المحادثات بناءة".

وسابقا اليوم الأربعاء استضافت جنيف المشاورات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي، حيث ترأس سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية، الوفد الروسي، فيما ترأست نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان وفد الولايات المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"