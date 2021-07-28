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إيران تستعد لافتتاح "أضخم نفق في غرب آسيا"

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إيران تستعد لافتتاح
Reuters WANA NEWS AGENCY
شارع في طهران
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أعلن المدير التنفيذي لشركة الخط السريع طهران – شمال، عيد شهسواري، عن افتتاح "أضخم نفق في منطقة غرب آسيا" غدا الخميس.

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وأشار سعيد شهسواري إلى أن "نفق "البرز الشرقي" يبلغ طوله اكثر من 6400 متر، ويقع ضمن المرحلة الثانية من الطريق السريع طهران – الشمال. وهو الأكبر في إيران ومنطقة غرب آسيا" موضحا أن "تدشين النقق سيوفر 15 دقيقة من الوقت الزمني عند السفر في الحركة المروریة العادية".

وأضاف أن "عمليات إنشاء النفق واجهت صعوبات، حيث أن ثمة العديد من البنى بسلسلة جبال البرز (شمال طهران)، إضافة الى مناجم الغاز والفحم ومسارات المياه السطحية، ولذلك تم استخدام منشآت سلامة خاصة فيه"، كاشفا أن "النفق مزود بأنظمة الإنارة والتهوية والاتصال والاطفاء والكاميرات، إضافة الى 50 مروحة ضخمة لتهوية النفق بالحالات العادية".

المصدر: "فارس"

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