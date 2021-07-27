الولايات المتحدة.. إعادة فرض ارتداء الكمامة على المطعمين

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أنه على الأميركيين الملقحين أن يرتدوا الكمامة مجددا في الأماكن الداخلية عالية الخطورة.

وقالت روشيل والنسك، مديرة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC: "في المناطق حيث انتقال عدوى كوفيد-19 كبير، توصي السلطات الصحية الأفراد الملقحين بالكامل بوضع كمامات في الأماكن العامة الداخلية".

وأوضحت أن هذه التعليمات الجديدة باتت ضرورية في ضوء التفشي السريع لمتحور "دلتا" شديد العدوى في الولايات المتحدة.

ووفقا للإرشادات الصحية السابقة لمركز السيطرة على الأمراض، لا يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامة في معظم الأماكن، على الرغم من أن إلزامية ارتداء الكمامة لا يزال ساريا في بعض الولايات وشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.

المصدر:"أ ف ب"