ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات بلجيكا إلى 41 شخصا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت جنوب بلجيكا أواسط هذا الشهر من 37 إلى 41 شخصا، حسبما أورد رئيس إقليم والونيا البلجيكي إيليو دي روبو.

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ونقل موقع SudInfo الإلكتروني عن روبو قوله إن "قائمة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 41 قتيلا ومفقودين اثنين". وأضاف أن 202 من أصل 266 مديرية في إقليم والونيا ستحصل على مساعدات باعتبارها مناطق منكوبة. ويأتي ذلك دليلا على أبعاد الكارثة".

واجتاحت الأمطار الهاطلة المناطق الجنوبية من بلجيكا يومي 14 و15 يوليو ما أسفر عن فيضانات غير مسبوقة فيها. ووفقا للسلطات تقدر الخسائر الناجمة عن الفيضانات بمئات ملايين يورو.

وقد ضربت الأمطار مجددا على مدى يومي السبت والأحد الماضيين بعض المدن في إقليم والونيا، ومنها عاصمة الإقليم ناميور ومدينة دينانت، حيث ألحقت ظروف الطقس السيئة أضرارا بالمرافق العامة وبعض المنازل السكنية وعشرات السيارات.

المصدر: "نوفوستي"