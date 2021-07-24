بلجيكا.. فيضانات جديدة وسط طقس عاصف

ضربت فيضانات جديدة بعض مناطق بلجيكا مجددا، وجرفت سيارات بعد هبوب عواصف رعدية و انهمار أمطار غزيرة السبت.

وتعرضت مقاطعتا نامور والون برابان جنوب شرق العاصمة بروكسل لأضرار كبيرة، بعدما شهدتا فيضانات مدمرة الأسبوع الماضي خلفت 36 قتيلا و7 مفقودين.

وأصدر مركز الأزمات البلجيكي تحذيرات للسكان بتوقع استمرار الطقس السيئ لعدة أيام أخرى.

وأسفرت أمطار غزيرة أيضا عن أضرار واسعة في دينان، حيث انتشرت السيارات المتراكمة فوق بعضها بعد أن جرفها تيار الماء.

وقال نائب عمدة بروكسل روبير كلوسيه في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" إن رجال الإطفاء انتشروا لمواجهة الفيضانات، التي وصفها بأنها أشد من فيضانات الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أقمت هنا طوال حياتي ولم أشهد أمرا كهذا من قبل".

وفي مقاطعة لييج، التي تعرضت لأضرار جسيمة الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المحلية بعد رصد الأوضاع أنها لا تتوقع حدوث فيضانات كبيرة خلال نهاية الأسبوع، مضيفة أن إخلاء المنطقة ليس ملحا في ظل الأوضاع الحالية.

وتخطى العدد المؤكد لضحايا فيضانات الأسبوع الماضي في بلجيكا والدول المجاورة 210 قتلى، ومن المتوقع أن تكون الخسائر بالمليارات.

المصدر: "أسوشيتد برس"