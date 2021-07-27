"نادي المراسلين": صحفيون أجانب تعرضوا للمضايقة أثناء تغطيتهم لفيضانات الصين

أفاد "نادي المراسلين الأجانب في الصين" بتعرض صحفيين يغطون الفيضانات الأخيرة في الصين للمضايقة عبر الإنترنت ومن قبل السكان المحليين، كما تلقى بعضهم تهديدات بالقتل.

وانتقد النادي في بيان، اليوم الثلاثاء، ما قال إنه عداء متزايد لوسائل إعلام أجنبية في الصين، مضيفا أن جزءا من هذا العداء "تثيره هيئات رسمية صينية".

وأضاف أن "تصريحات المنظمات التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين تهدد بشكل مباشر السلامة الجسدية للصحفيين الأجانب في الصين وتعيق حرية الصحافة"، مشيرا إلى أن المواطنين الصينيين الذين يعملون لحساب وسائل إعلام أجنبية تعرضوا للتهديد والاتهام بالخيانة عبر الإنترنت.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في بيان: "يجب أن تتخذ الحكومة الصينية إجراءات فورية لوقف هذه الهجمات التي لا تزال تعرض الصحفيين الأجانب للخطر".

وكانت وزارة الخارجية الصينية انتقدت علنا ​​ما وصفته بـ "الأخبار الكاذبة" التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية، بما في ذلك شبكة "بي بي سي" البريطانية.

المصدر: "رويترز"