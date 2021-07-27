وزارة النفط الإيرانية ترفض تصريحات نائب منظمة البيئة حول تجفيف منطقة الهور

رفضت وزارة النفط الإيرانية تصريحات نائب منظمة البيئة الإيرانية حول تجفيف مناطق من الهور العظيم لاستخراج النفط من قبل شركات صينية.

وأكدت الوزارة في بيان أن عمليات استخراج النفط في هذه المنطقة تخضع لشروط التنقيب البحري ولم تكن هناك حاجة لتجفيف الهور أو الحد من وصول المياه إليه.

وكشف مسؤول في منظمة البيئة الإيرانية يوم أمس أن "منطقة الهور العظيم، بمحافظة خوزستان تم تجفيفها بتصريح من مجلس الأمن القومي الإيراني لتسهيل عمليات شركة نفطية صينية".

هذا وتعاني المنطقة أزمة مياه وجفاف غير مسبوقة، ما أدى الى احتجاجات شعبية واسعة في محافظة خوزستان، وعدد من المحافظات المجاورة لها.

وخرج آلاف المواطنين في خوزستان إلى الشوارع لأكثر من أسبوع للتعبير عن غضبهم من أزمة نقص المياه التي تأتي وسط أسوأ موجة جفاف تتعرض لها إيران في نصف قرن، وفي وقت يئن فيه الاقتصاد تحت وطأة العقوبات الأمريكية، وآثار جائحة "كوفيد-19".

المصدر: RT