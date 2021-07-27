إدارة إقليم الصومال بإثيوبيا تتحدث عن مقتل مئات المدنيين في هجوم

اتهمت إدارة إقليم الصومال الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، ميليشيات من إقليم عفر المجاور بقتل مئات المدنيين في هجوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم إدارة الإقليم، علي بيديل، أن ميليشيات مسلحة من إقليم عفر ارتكبت "مذبحة" يوم السبت الماضي، في منطقة معروفة باسم جدامايتو وكذلك تعرف باسم جابراييسا، وهي واحدة من عدة مناطق متنازع عليها على طول الحدود بين إقليمي الصومال وعفر.

وأكد مسؤولون كبار من إدارة إقليم الصومال الهجوم دون ذكر عدد محدد للضحايا.

ولم يرد أحمد كلويتا المتحدث باسم إقليم عفر على طلب بالتعقيب.

المصدر: رويترز