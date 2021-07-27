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وزير الدفاع التركي يوجه دعوة لليونان

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وزير الدفاع التركي يوجه دعوة لليونان
Reuters Francois Lenoir
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
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دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان إلى السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، والابتعاد عن الحلول العسكرية.

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وخلال  تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش التركي الثاني، قال خلوصي أكار: "نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أن جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية"، مشيرا إلى أن "أثينا ذاهبة في سباق تسلح".

وأضاف: "إنهم يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة!".

وحث وزير الدفاع التركي، اليونان، على "المساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط".

المصدر: "الأناضول"

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