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أردوغان: تركيا لن تذعن للتهديد والابتزاز في الدفاع عن حقوقها

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أردوغان: تركيا لن تذعن للتهديد والابتزاز في الدفاع عن حقوقها
Reuters
رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على أن "أنقرة ستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي دون أي إذعان لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر".

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جاء ذلك في رسالة لأردوغان بمناسبة الذكرى السنوية الـ98 لتوقيع "معاهدة لوزان للسلام" (معاهدة السلام الموقعة بين تركيا واليونان عام 1923)، بحسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وقال أردوغان: "نواصل إحباط المؤامرات الخائنة التي تستهدف وحدة وسلامة بلادنا واستقرار وسلامة ورخاء أمتنا".

وأضاف: "عازمون على دخول عام 2023 الذي سنحيي فيه مئوية جمهوريتنا كدولة قوية ومستقلة تنعم بالرفاه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا ودبلوماسيا".

وأردف: "النجاحات الحاسمة التي حققناها في مختلف الساحات، بدءا من سوريا وليبيا، مرورا بشرق البحر المتوسط ​​وصولا إلى مكافحة الإرهاب، هي أوضح مؤشر على إرادتنا لحماية حقوق بلادنا ومصالحها".

واستطرد: "لن تذعن تركيا لتهديد وترهيب وابتزاز بعض الدوائر في أي من ساحات نضالها، وستواصل الدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي".

وأكد أردوغان أن "كفاح الأمة التركية من أجل الاستقلال توج بالنصر رغم الصعوبات وقلة الإمكانات، وحظي باعتراف دولي عبر "معاهدة لوزان للسلام".

المصدر: "الأناضول"

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